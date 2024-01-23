شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة بنكية تتوقع تجنب اقتصاد السويد الانكماش في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خبراء اقتصاد لدى مجموعة "إس إي بي" البنكية السويدية، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد السويدي قد يتجنب الانكماش هذا العام إذ يتوقع أن توفر تخفيضات أسعار الفائدة التي تلوح في الأفق ارتياحا للأسر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن المجموعة البنكية، وهي الأكبر في السويد من حيث القيمة السوقية، تتوقع زيادة الناتج الاقتصادي للبلاد بنسبة 0.1% هذا العام ، بعد أن توقعت في السابق انكماشا بنسبة 0.4%.

ويتوقع اقتصاديو المجموعة الآن أن يؤدي البنك المركزي السويدي إلى بعض الارتياح في مايو المقبل بخفض سعر الفائدة القياسي إلى 75ر3% من 4%.

وكان الخبراء توقعوا في وقت سابق أن يكون أول تراجع في يونيو المقبل.

وقالت المجموعة في تقرير مستقبلي نشر اليوم الثلاثاء، : "رغم أن النشاط الاقتصادي سيكون ضعيفا لمزيد من الوقت، يبدو أنه يمكن تجنب ركودا أعمق".

وأضافت المجموعة: "بسبب تراجع معدل التضخم وانخفاض أسعار الفائدة تراجعت مخاطر الهبوط بشكل كبير".