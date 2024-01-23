شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستهل تداولات اليوم الثلاثاء على استقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهلت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الثلاثاء على استقرار بعدما محت خسائر أسهم شركات الرعاية الصحية إلى حد ما القفزة التي حققتها أسهم شركات التعدين، وسط ترقب لاجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 472.66 نقطة بحلول الساعة 0822 بتوقيت جرينتش.

وقفزت أسهم شركات المعادن الصناعية والنفيسة 1.4 % لتكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات بدعم من صعود أسعار المعادن عقب تقرير كشف أن السلطات الصينية تدرس تعبئة نحو تريليوني يوان (278.98 مليار دولار) لتحقيق استقرار في سوق المعادن.

وارتفعت الأسهم الصناعية مدعومة بصعود سهم شندلر القابضة 2.2 % بعدما غيرت مجموعة جيفريز المالية توصيتها لسهم شركة صناعة المصاعد السويسرية إلى "شراء" من "احتفاظ".

وتراجعت أسهم الرعاية الصحية 0.36 % لتقوض أداء المؤشر الرئيسي.

ومن العوامل الأخرى التي أثرت على حركة المؤشر الأوروبي، تراجع سهم سواتش 3.4 % بعد أن فشلت أكبر شركة لصناعة الساعات في العالم في بلوغ توقعات السوق لنتائجها في 2023.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المقرر صدور التقديرات الأولية لثقة المستهلك في منطقة اليورو في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

