شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزيد رئيسا لمجلس إدارة «كهرباء السعودية».. و«الريس» نائبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، في اجتماعه اليوم، تعيين د. نجم الزيد، رئيسا لمجلس الإدارة، ود. رائد الريس، نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 9 يناير الحالي، انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ في 21-01-2024م ولمدّة أربع سنوات تنتهي في 20-01-2028م

