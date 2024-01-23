شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد سعر طرح «وسم الأعمال لتقنية المعلومات» بـ49 ريالا للسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت شركة كسب المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات نيابة عن الشركة تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ49 ريالا للسهم الواحد.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تتمثل عملية الطرح بطرح 390 ألف سهم عادي، تمثل 20 % من رأس المال المصدر، وبيعها من المساهمين الحاليين. تخصيص الأسهم نوهت بتخصيص 390 ألف سهم عادي تمثل ما نسبته (100%) من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

وبحسب الشركة، يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 97.490 سهم.

وأشارت إلى أن فترة عملية الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين تبدأ في تاريخ 25 يناير 2024م وتنتهي في تاريخ 01 فبراير 2024م.