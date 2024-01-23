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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، عقد لقاء ثنائيا مع رئيس المؤسسات المالية في البنك الصناعي والتجاري الصيني وانغ كون، في المقر الرئيس للبنك الصناعي والتجاري الصيني في بكين، والرئيس التنفيذي للأعمال والإدارة في بنك الصين تشاو رونغ، وذلك لتوسيع التعاون في أنشطة الخزانة في أسواق المال ورأس المال. وأظهر البنك الصناعي والتجاري الصيني اهتماما كبيرا بالاتجاهات الأخيرة في سوق الصكوك، إذ يواصل البنك الإسلامي للتنمية تنفيذ أكبر برنامج تمويل له على الإطلاق، بقيمة 6 مليارات دولار لـ2024. كما عقد رئيس البنك الإسلامي للتنمية مع نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الصينية شيانغ جون، اجتماعا استراتيجيا نوقش خلاله الإمكانات الهائلة لصكوك البنك الإسلامي للتنمية ذات التصنيف AAA في تعزيز التنمية المستدامة العالمية، واتفق الطرفان على التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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