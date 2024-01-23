شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2671 دولار أمريكي، بانخفاض 0.27 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1691 يورو بارتفاع 0.09 %. سعر الدولار وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 0.03 كوبيك ليصل إلى 87.77 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء.

وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 0.06 كوبيك ليصل إلى 95.87 روبل، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.