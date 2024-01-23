شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.03 %، ما يعادل 1.98 نقطة، ليصل عند مستوى 7485.73 نقطة. وول ستريت من ناحية أخرى، فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تباين اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين أرباح الشركات وترقبهم صدور بيانات اقتصادية.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 42.02 نقطة أو 0.11% إلى 37959.79 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.37 نقطة أو 0.13% إلى 4856.80 نقطة.