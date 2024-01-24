شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 24 يسجل 244.26 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، في التعاملات الصباحية، عند آخر إغلاق في تعاملات أمس الثلاثاء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 244.26 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 223.91 ريال.بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، 213.73 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 183.20 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 142.49 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم، 122.13 ريال.وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم، 7596 ريالا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب اليوم في السعودية 1710 ريالات.وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم نحو 244.260 ألف ريال.