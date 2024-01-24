الاقتصاد

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 24 يسجل 244.26 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في اليوم.. عيار 24 يسجل 244.26 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، في التعاملات الصباحية، عند آخر إغلاق في تعاملات أمس الثلاثاء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 244.26 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 223.91 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، 213.73 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 183.20 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 142.49 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم، 122.13 ريال.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم، 7596 ريالا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب اليوم في السعودية 1710 ريالات.
وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم نحو 244.260 ألف ريال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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