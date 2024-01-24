الاقتصاد

«العقارية» تحصل على ترخيص البيع على الخارطة لمشروع مخطط سدرة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة العقارية ، اليوم، عن ترخيص البيع على الخارطة لمشروع المخطط الرئيسي لحي سدرة، الذي يقع في شمال شرق مدينة الرياض.
وكانت الشركة قد أعلنت في 23 يونيو 2022، شراء أراضي ضمن الحزمة كاف 1و2 من المخطط الرئيسي لحي سدرة، بقيمة 141.977 مليون ريال.
وقالت الشركة: إن الأرض مشروطة بالتطوير.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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