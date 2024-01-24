شكرا لقرائتكم خبر عن «العقارية» تحصل على ترخيص البيع على الخارطة لمشروع مخطط سدرة والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت في 23 يونيو 2022، شراء أراضي ضمن الحزمة كاف 1و2 من المخطط الرئيسي لحي سدرة، بقيمة 141.977 مليون ريال.

وقالت الشركة: إن الأرض مشروطة بالتطوير. الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة العقارية السعودية ، اليوم، عن ترخيص البيع على الخارطة لمشروع المخطط الرئيسي لحي سدرة، الذي يقع في شمال شرق مدينة الرياض.وكانت الشركة قد أعلنت في 23 يونيو 2022، شراء أراضي ضمن الحزمة كاف 1و2 من المخطط الرئيسي لحي سدرة، بقيمة 141.977 مليون ريال.وقالت الشركة: إن الأرض مشروطة بالتطوير.