عيار 21 يقترب من 4000 جنيه.. الذهب يحقق رقما قياسيا جديدا في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - سجلت أسعار الذهب، الأربعاء، رقما قياسيا جديدا، حيث وصل عيار 21 الأكثر شيوعاً إلى 3850 جنيها للجرام.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4400 جنيها.

عيار 21 يسجل 3850 جنيه.

عيار 18 يسجل 3300 جنيها.

عيار 14 يسجل 2567 جنيها.

الجنيه الذهب 30800 جنيه.

سعر الذهب حقق استفادة كبيرة من استمرار الطلب المرتفع على الذهب وكذلك نقص معروض الذهب الخام من قبل كبار التجار في سوق الصاغة.

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء ليظل متمسك بنطاق التداول الذي سيطر على الأسعار خلال الأسبوع الماضى مع تزايد حالة عدم اليقين فى الأسواق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.