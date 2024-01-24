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- بواسطة أيمن الوشواش - نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل، استقبل في مقر الإمارة بجدة، رؤساء مجالس الغرف الإسلامية المشاركين في منتدى مكة للحلال، ويستضيفه مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل، استقبل في مقر الإمارة بجدة، رؤساء مجالس الغرف الإسلامية المشاركين في منتدى مكة للحلال، ويستضيفه مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات. واستمع إلى إيجاز عن أعمال المنتدى الذي يناقش عبر أكثر من 10 جلسات نقاش و250 اجتماعا، عددا من القضايا والمواضيع المرتبطة بقطاع صناعة الحلال في العالم. يذكر أن المنتدى يقام في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات بمكة المكرمة بتنظيم منافع وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات حلال (ICHS)، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وبمشاركة كل من الغرفة التجارية بمكة المكرمة والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.

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