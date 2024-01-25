شكرا لقرائتكم خبر عن 61 مليار دولار.. تفاصيل اكتتاب السندات الأمريكية أجل 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

سعر العائد على السندات الخمسية

تغير طفيف في مؤشرات#الأسهم_الأمريكية و #نتفليكس الأبرز صعوداً#اقتصاد_اليومhttps://t.co/wFh0dsTKRy— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) تغير طفيف في مؤشرات #الأسهم_الأمريكية و #نتفليكس الأبرز صعوداً#اقتصاد_اليومhttps://t.co/wFh0dsTKRy — اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) January 24, 2024

متوسط معدل التغطية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء نتيجة الاكتتاب في طرح السندات أجل خمس سنوات بقيمة 61 مليار دولار.وأشارت إلى أن الطلب جاء عليها أقل من المتوسط.وبلغ سعر العائد على السندات الخمسية 055ر4% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 31ر2 مرة.وباعت وزارة الخزانة الشهر الماضي سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 801ر3% ومعدل التغطية 50ر2 مرة من قيمة الطرح.يذكر أن معدل التغطية هو مقياس الطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات أجل خمس سنوات 51ر2 مرة.وأعلنت وزارة الخزانة أمس بيع سندات مدتها سنتين بقيمة 60 مليار دولار، حيث كان الطلب عليها في حدود المتوسط.ومن المقرر أن تعلن الوزارة غدا الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 41 مليار دولار.