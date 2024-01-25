شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمع الطبية» توقع عقدا لتوريد شاشات عرض بـ 1.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة المجتمع الرائدة الطبية بناءً على الترخيص الممنوح لمجلس الإدارة من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2023م بمنحه صلاحيات الجمعية العامة وفقا للفقرة الأولى والثانية من المادة 27 من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ الجمعية بالتعاقد مع شركة الشاشات المضيئة المملوكة بالكامل لمحمد عمر يوسف خوجه (طرف ذو علاقة).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التعاقد بغرض توريد وتركيب شاشات عرض لفروع الشركة بمبلغ إجمالي يقدر بـ 1.767 مليون ريال.

وأضافت الشركة، أن العرض يعد من أفضل العروض التي قدمت للشركة، وسوف يتم عرض الموضوع على الجمعية العامة القادمة.

وأوضحت أن العرض يتضمن توريد وتركيب شاشات لـ 80 فرعا مع الضمان لمدة عامين.

وبحسب الشركة يتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على المبيعات والتسويق لمنتجات الشركة.