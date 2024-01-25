شكرا لقرائتكم خبر عن 383 % ارتفاعا في أرباح «المنجم للأغذية» خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

صافي الربح

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الدمام - شريف احمد - حققت شركة المنجم للأغذية صافي ربح في الربع الرابع من 2023 يقدر بنحو 81.6 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 382.8%، مقارنة بـ 16.9 مليون ريال، في الربع المماثل من عام 2022.وقالت الشركة في بيان على تداول: الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023م بنسبة 10.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتبلغ 829.2 مليون ريال إلى النمو في حجم المبيعات لمعظم مجموعات الأصناف بنسبة 10.1%.أضافت أن صافي الربح خلال الربع الرابع من 2023 ارتفع نتيجة زيادة مجمل الربح بنسبة 72% في الربع الرابع، وذلك بسبب تحسن هوامش الربحية في بعض مجموعات الأصناف مثل: اللحوم البيضاء والحمراء ومشتقات الألبان.وأوضحت أن من ضمن الأسباب: انخفاض نسبة المصاريف التشغيلية إلى المبيعات لتصل إلى 8.4% خلال الربع الحالي مقابل 9% خلال الربع المماثل من العام السابق.ووفقا للشركة، يعود الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 2.3 % مقارنة بالربع السابق لتبلغ 829.2 مليون ريال، إلى النمو النسبي في حجم المبيعات لبعض مجموعات الأصناف مثل: الخضروات، والفواكه، ومشتقات الألبان، والزيتون. إضافة الى تحسن الظروف التجارية لبعض مجموعات الأصناف.وارتفع صافي الربح خلال الربع الرابع من 2023م مقارنة مع الربع السابق بنسبة 33.5% ليصل إلى 81.6 مليون ريال بسبب زيادة مجمل الربح بنسبة 16% ليبلغ 156.5 مليون ريال بسبب تحسن هوامش الربحية في فئات اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الألبان خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع السابق.وانخفض صافي الربح خلال العام الحالي بنسبة 2.8 % ليصل إلى 282.2 مليون ريال مقارنة بالعام السابق بسبب انخفاض هوامش الربحية لبعض مجموعات الأصناف مثل: الخضروات والفواكه ومشتقات الألبان.وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من: زيادة الإيرادات بنسبة 11.3%، وانخفاض نسبة المصاريف التشغيلية إلى المبيعات لتصل إلى 8.7% خلال العام الحالي 2023م مقابل 9.4% خلال العام السابق.