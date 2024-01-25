شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس شركة «لانا للاستثمار» بدعم مالي يصل إلى 10 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة لانا الطبية الرائدة في مجال الخدمات الطبية والبيئية في المملكة العربية السعودية عن الموافقة على تأسيس شركة لانا للاستثمار (شركة ذات مسئولية محدودة من شخص واحد ) بنسبة ملكية 100%، مقرها مدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة تأسست لتكون الذراع الاستثماري لخطط لانا الاستثمارية المستقبلية واعتماد دعم مالي يصل إلى 10 ملايين ريال لا غير وذلك لبدء أعمالها.
وبحسب الشركة، يأتي هذا التوجه متماشياً مع استراتيجية لانا التي تسعى للنمو، وتطوير أعمالها، وتنويع إيراداتها.
وستبدأ شركة لانا للاستثمار أعمالها بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، فيما ستعلن لاحقا أي تطورات أخرى بهذا الخصوص.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة تأسست لتكون الذراع الاستثماري لخطط لانا الاستثمارية المستقبلية واعتماد دعم مالي يصل إلى 10 ملايين ريال لا غير وذلك لبدء أعمالها.
وبحسب الشركة، يأتي هذا التوجه متماشياً مع استراتيجية لانا التي تسعى للنمو، وتطوير أعمالها، وتنويع إيراداتها.
وستبدأ شركة لانا للاستثمار أعمالها بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، فيما ستعلن لاحقا أي تطورات أخرى بهذا الخصوص.