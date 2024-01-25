شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس شركة «لانا للاستثمار» بدعم مالي يصل إلى 10 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.