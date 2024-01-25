شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق البلاد «إم إس سي آي» يجمع 19 مليون ريال من الطرح الأولي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة البلاد المالية، عن جمع 19 مليون ريال، من الطروح الأولي لصندوق البلاد (إم إس سي آي) المتداول لأسهم النمو السعودية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نهاية فترة الطرح كانت في 24 يناير الحالي.
وأضافت أن بداية تشغيل الصندوق من 31 يناير الحالي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نهاية فترة الطرح كانت في 24 يناير الحالي.
وأضافت أن بداية تشغيل الصندوق من 31 يناير الحالي.