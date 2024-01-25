شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي الياباني يعوض خسائره ويغلق مستقرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عوض المؤشر نيكي الياباني خسائره المبكرة ليغلق مستقرا اليوم الخميس مدعوما بالتقدم في الأسهم المرتبطة بالرقائق التي اقتفت أثر المكاسب القياسية خلال الليل في نظيراتها في وول ستريت.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.03 % إلى 36236.47 نقطة بعد تراجعه بما يصل إلى 0.9 % في وقت سابق من الجلسة.

كما غير مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره ليغلق مرتفعا بنسبة 0.11 % عند 2531.92 نقطة.

وقال محللون: "باع المستثمرون الأسهم في وقت سابق من الجلسة"وأشترى بعض المستثمرين الأسهم عند الانخفاضات. وهذا النمط سيستمر لفترة من الوقت قبل أن يرتفع المؤشر نيكي إلى مستوى مرتفع جديد".

وصعد نيكي أكثر من ثمانية % حتى الآن هذا الشهر، مسجلا أعلى مستوياته في 34 عاما عدة مرات، مدفوعا بالسياسة النقدية فائقة التيسير لبنك اليابان، والأداء القوي في وول ستريت وضعف الين.

وتتبعت الأسهم المرتبطة بالرقائق مكاسب مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات إلى مستوى قياسي الليلة الماضية.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.99 % وقفز سهم ليزرتك 4.14 %. وربح سهم أدفانتست 1.2 %.

وانخفض سهم نيدك 3.15 % بعد أن قلصت شركة تصنيع المحركات الكهربائية توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو الخمس.

وانخفض سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدينجز 2.97 % مما أثر كثيرا على المؤشر نيكي ودفع قطاع الخدمات للتراجع 0.78 %.

ومن بين مكونات مؤشر نيكي البالغ عددها 225، ارتفع 131 سهما وانخفض 92 سهما، مع استقرار سهمين.

