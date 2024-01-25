شركة تطوير منتجات الحلال.. خطوات جادة لفتح المجال للمستثمرين الأجانب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ترعى شركة تطوير منتجات الحلال، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، رسميًا، فعاليات منتدى مكة للحلال بمكة المكرمة، إيمانًا منها بريادة هذا القطاع، وتمكين المملكة من تعزيز مكانتها في قلب صناعة الحلال العالمية.

واُختيرت الشركة كراع رسمي للمنتدى، بوصفها رائدة في منتجات الحلال وتوطين الصناعة، وتطوير منظومة صناعة الحلال عالميًا، وتمكين وتطوير هذه الصناعة عن طريق الاستثمار مع الشركاء المحليين والدوليين، وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بأسواق منتجات الحلال.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال، فهد بن سليمان النحيط، على هامش المنتدى، لوكالة الأنباء السعودية، إلى أن الشركة تقوم بدورها في المنتدى كراع رسمي، كما تسعى للإسهام في دعم إنتاج السلع الحلال لاستخدامها في العديد من القطاعات الفرعية والناشئة، مثل: الأغذية، والأدوية، ومستحضرات التجميل، وغيرها من خلال الاستثمار في المشاريع في هذه القطاعات وتقديم كافة أنواع الدعم لنمو القطاع، بما يعزز مكانة السعودية كمركز أساسي للمنتجات والخدمات الحلال، مضيفًا بأن الشركة تعمل لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد ومعترف به على مستوى العالم لقطاع الحلال، بالإضافة لإنشاء منظومة فاعلة لمنتجات الحلال في المملكة من خلال جذب شركاء على المستوى الدولي وعقد الشراكات معهم، بما يسهم في زيادة صادرات منتجات الحلال وتعزيز الابتكار.

وأوضح النحيط أن ما تقدمه الشركة يتمثل في الاستثمار وتوفير رأس المال، بما يتماشى مع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، وإيجاد بيئة تجارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، وتقديم عددٍ من الخدمات لدعم المستثمرين في هذا القطاع، مثل: الخدمات الاستشارية، وبناء القدرات البشرية، إلى جانب دعم تبني افضل المعايير التي تمكنهم من الحصول على شهادة الحلال من المركز السعودي للحلال، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعزيز التكامل على مستوى المؤسسات التجارية والهيئات الحكومية، ودعم المستهلكين السعوديين للحصول على المنتجات التي تتوافق مع مبادئهم وقيمهم.

وأشار إلى أن الشركة تهدف نهجًا استباقيًا وديناميكيًا للاستثمار في صناعة الحلال العالمية، وتسعى لتمكين شركائها من خلال تزويدهم بالاستثمارات المتخصصة لتحقيق أهدافهم، مبينًا على الصعيد ذاته بأن الشركة تدعم صناعة الحلال عبر ذراعها الاستشاري، والمتمثل في قسم استشارات منتجات الحلال (HPA) الذي يستفيد من أفضل الحلول الاستشارية والتقنية؛ لتعزيز مكانة السعودية لتصبح الرائدة عالميًا في مجال الاقتصاد الحلال، حيث يركز القسم في تقديم استشاراته على ثلاثة مجالات إستراتيجية؛ الاستشارات وبناء القدرات للحصول على شهادات “حلال”،والخدمات الغنية بمنتجات الحلال، وخدمات دعم الصادرات والاستثمار.