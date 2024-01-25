شكرا لقرائتكم خبر عن هيونداي تحذر: الغموض يهيمن على توقعات الاقتصاد في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية للسيارات من الغموض خلال العام الجاري، عقب أن سجلت أرباحا أقل من التوقعات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأرباح التشغيلية خلال ثلاثة أشهر حتى ديسمبر الماضي ارتفعت بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 لتصل إلى 3.4 تريليون وون (2.5 مليار دولار ) وذلك مقارنة بتوقعات المحللين بأن تبلغ الأرباح 3.67 تريلون وون.

وارتفعت المبيعات بنسبة 8.3 % لتصل إلى 41.7 تريليون وون.

وعلى الرغم من النهاية الأضعف للعام، فإن الشركة سجلت أرباحا سنوية قياسية بقيمة 15 تريليون وون.

وارتفعت أسهم الشركة في سول بنسبة 2%.

ومع ذلك، حذرت الشركة من أن الغموض يهيمن على التوقعات لعام 2024، وهذا يتضمن الغموض المحيط بالاقتصاد الكلي وانكماش الاقتصاد الحقيقي، وهو من المرجح أن يؤثر على الطلب على كل من السيارات التي تعمل بالغاز والسيارات الكهربائية.

