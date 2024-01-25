شكرا لقرائتكم خبر عن وسط ترقب.. الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الدولار اليوم ارتفاعا قليلاً، واستقر قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع اليوم.

وجاء هذا وسط ترقب المتعاملين بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية وبيانات أخرى هذا الأسبوع. السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في حين تراجع اليورو إذ تداول آخر مرة عند 1.0877 دولار قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.06 % إلى 103.35.

كما استقر اليوان بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني أمس عن خفض كبير للاحتياطيات. سعر اليوان الصيني والين الياباني وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية 0.09 % ليصل إلى 7.1670 للدولار، وفتح في المعاملات الفورية عند 7.1607 للدولار ويتداول بالقرب من 7.1620.

بينما خسر الين بعض مكاسبه وتراجع 0.18 % ليصل إلى 147.77 للدولار.

