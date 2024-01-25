شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بنك التنمية الاجتماعية يختتم فعاليات ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم بنك التنمية الاجتماعية، أكبر بنك تنموي شامل، فعاليات ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي عقد في الرياض برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي خلال المدة من 22 و23 يناير الجاري تحت شعار “انطلق نحو المستقبل”.

وشارك في الملتقى مجموعة من المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين والمستشارين وروّاد الأعمال حول العالم.

وألقى كلمة افتتاح اليوم الثاني من فعاليات الملتقى نائب رئيس البنك للإستراتيجية والابتكار المهندس معيض البيشي.

وتميز الملتقى بجلسات تفاعلية مع الحاضرين، قدمها خبراء عالميون، أبرزهم الحائز على جائزة نوبل للسلام ومؤسس بنك “جرامين”، البروفيسور محمد يونس، حول التمويل متناهي الصغر، وكذلك كريستينا لاسينكو، والمدير التنفيذي لـ”Global Gaming Hub” حول صعود الألعاب الإلكترونية، إلى جانب كريس بارتون، مؤسس تطبيق “Shazam” الموسيقي.

فيما شهد الملتقى الإعلان عن الفائزين في النسخة الأولى من جائزة بنك التنمية الاجتماعية حيث سلم الفائزين الجوائز البروفيسور محمد يونس وبحضور قيادات البنك، فيما استضاف الملتقى معرضاً مصاحباً، تخلله عروض استثمارية لمشاريع مختلفة مرشحة من فروع جادة 30.

وعدّ المهندس معيض البيشي الشمول المالي جوهر عمل بنك التنمية الاجتماعية عبر توفير خدمات التمويل الميسر، والتأمين، والادخار، وتوج ذلك بتقديم 150 مليار ريال خلال 50 عاماً، خدمت 9 ملايين مواطن ومواطنة، للمساهمة بفاعلية في بناء قاعدة اقتصادية قوية.

وأشار إلى أن إنفاذ التمويل يعد على رأس أولويات الأجندة العالمية للتنمية, حيث يتجاوز حجم الطلب العالمي على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 5 تريليونات دولار، وتؤدي المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في إيجاد فرص العمل، إذ تمثل ثلثي الوظائف على مستوى العالم. ويظهر أن هيكل المنشآت الصغيرة والناشئة هشّ، حيث يتساقط أكثر من 50٪ منها بعد 5 سنوات.

وقال: لقد شهدت المملكة تقدمًا ملحوظًا في دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، حيث ارتفع حجم التمويل بنسبة 150٪ منذ 2017، ووصل إلى أكثر من 268 مليار ريال اليوم، كما زادت أعداد المنشآت الصغيرة بنسبة 35٪، ووصلت إلى قرابة 1.2 مليون منشأة.”

وأوضح البيشي أن أهداف بنك التنمية الاجتماعية تركز على إقامة بنية متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب، من خلال النفاذ للتمويل، ورفع مستوى ريادة الأعمال وتمكين الأفراد، وتطوير بيئات قانونية محفزة، واستخدام التقنية بشكل فعال، وتعزيز إنفاذ الأنظمة لتحفيز الأسواق. إننا نمول أكثر من 100 ألف رائد أعمال ومنشأة صغيرة وممارس للعمل الحر سنوياً، ونقدم دعماً لبناء القدرات لـ 200 ألف مستفيد سنوياً. كما نرعى أكثر من 100 علامة تجارية سنوياً، وقد نجح مستفيدو البنك في تسجيل 17 براءة اختراع.

فيما عدّ البروفيسور محمد يونس التمويل المصغر أداة للتغيير الاجتماعي، وليس مجرد آلية مالية, ويشمل ذلك معالجة تحديات الإسكان والبطالة، داعياً لإنشاء حركة عالمية للأعمال الاجتماعية وتكثيف العمل من أجل المسؤولية الاجتماعية وتمكين الفرد، فكل شخص لديه القدرة على المساهمة في تحسين المجتمع.

من جانبه، قدم كرستيانو لاسينكو رؤيته المتفائلة بمستقبل الألعاب الإلكترونية، إذ يمارسها بانتظام أكثر من 3.2 مليارات شخص حول العالم، فيما يزيد عدد الألعاب الإلكترونية الموجودة على الهواتف النقالة عن 1.5 مليون لعبة في الوقت الحالي, مؤكدًا أهمية تحديد الأهداف والوقت المناسب ودراسة الفئة المستهدفة قبل إطلاق أي لعبة إلكترونية مع ضرورة الاهتمام بمواصلة التحديث وإجراء التحسينات لضمان للاحتفاظ بالمستخدمين.

وضمن سياق الجلسات التفاعلية، شدد كريس بارتون على تشجيع التفكير خارج الطرق التقليدية والمعروفة والخروج إلى حيز الابتكار مع عدم الاستسلام.

يذكر أن ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمر الحديثة يعد مبادرة نوعية من بنك التنمية الاجتماعية ويأتي في إطار التمكين المتواصل، الذي يقدمه البنك لرواد الأعمال وممارسي العمل الحر.

وشارك في الملتقى 85 متحدثاً و30 جهة دولية و100 مستشار في ريادة الأعمال.‫