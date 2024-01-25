شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع الناتج المحلي الأمريكي في 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي 3.3% في الربع الرابع من عام 2023 وفقًا للبيانات المعدلة موسميًا وطبقًا للتضخم، وذلك بالمقارنة مع التقديرات التي تشير إلى زيادة بنسبة 2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بمعدل 4.9%.

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. تسارع النمو في 2023 وأفادت البيانات بأن الاقتصاد الأمريكي تسارع في النمو طيلة عام 2023 بوتيرة سنوية بلغت 2.5%، وساعدت وتيرة الإنفاق الاستهلاكي القوية هذا العام في دفع هذا التوسع، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.8% خلال الربع.

وأسهم الإنفاق على مستوى الولايات والحكومات المحلية بزيادة 3.7%، وزيادة بنسبة 2.5% في نفقات الحكومة الفيدرالية.

فيما ارتفع إجمالي الاستثمار المحلي الخاص بنسبة 2.1%، وهو عامل مهم آخر لهذا الربع القوي. أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وفي مقارنة مع العام قبل الماضي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.7%، بانخفاض عن 5.9%.

في حين سجل الرقم الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة زيادة بنسبة 3.2%، مقارنة بـ 5.1%.