شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يرفع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

رفع سعر الفائدة

الدمام - شريف احمد - رفع البنك المركزي الروسي سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم بمقدار 85.97 كوبيكاً ليصل إلى 89.5159 روبلاً.كما بلغ سعر صرف اليورو الرسمي 97.0945 روبلاً، مرتفعاً بمقدار 45.80 كوبيكاً.كان المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسية الشهر الماضي بمقدار 100 نقطة إلى 16% في خطوة وافقت توقعات المحللين.

وأكد أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، فيما توقع أن يتباطأ معدل التضخم السنوي إلى مستوى يتراوح ما بين 4% إلى 4.5% في 2024.