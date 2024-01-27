جامعة جازان تشارك في “مهرجان العسل 9 ” بعدد من الورش والبرامج التدريبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

تشارك جامعة جازان ممثلة في مركز بحوث البيئة والطبيعة في “مهرجان عسل جازان” التاسع، بالعديد من الورش والبرامج التدريبية طيلة فترة المهرجان، حول أهمية العسل كمنتج اقتصادي وطرق تربية النحل وإنتاج العسل، وذلك بمقر المهرجان بالمركز الحضاري في محافظة العيدابي.

وأوضحت مديرة مركز بحوث البيئة والطبيعة بالجامعة الدكتورة حنان بنت أبو القاسم أن المشاركة تمثلت بركن يضم أجهزة الخدمة الذاتية التي تتوافر بها جميع المعلومات والأسس العلمية في حقيبة إلكترونية ضخمة تضم جميع البيانات التي قد يحتاجها النحال أو الزائر عبر مسح الباركود المتاح للجميع، ومنها “الأسس العلمية للمنحل وأهم المراعي النحلية بالمنطقة وكذلك أهم الآفات الحشرية والفيروسية والبكتيرية والأمراض التي تصيب النحل وأهم الاختبارات التي تقيس جودة مكونات العسل”.

وبينت أن المشاركة تضمنت كذلك عبر منصة (الجامعة مستشارك)، التي تمكن النحالين من زيارة الخدمة الإلكترونية وتعبئة نموذج عبر منصة ليتم بعد ذلك الرد عليها من قبل المتخصصين بالجامعة، مفيدة أن المشاركة تأتي انطلاقًا من الخدمة والمسؤولية المجتمعية التي تقدمها الجامعة ضمن رسالتها وأهدافها.