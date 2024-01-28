شكرا لقرائتكم خبر عن «لوبريف» توقع اتفاقية مع «سامرف» لتوريد زيت غاز التفريغ الثقيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف اتفاقية لتوريد زيت غاز التفريغ الثقيل بكمية لا تقل عن 3000 برميل يومياً من شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة (سامرف)، وذلك حسب توافر المنتج.
وتعد الاتفاقية جزء من مبادرة تحول الأعمال، والتي تتماشى مع برنامج التحول الذي أطلقته أرامكو لمشاريعها المشتركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تكلفة توريد اللقيم حسب المعادلة المتفق عليها والمرتبطة بأسعار السوق، فيما سيستخدم كلقيم لإنتاج زيوت الأساس والمنتجات الثانوية في مرفق ينبع.
ويتوقع أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي ابتداءً من الربع الثاني لعام 2024م. كما أنه لا يمكن تحديد الأثر بدقة لإعتماده على أسعار بيع زيوت الأساس بحسب الشركة.
ومن المتوقع أن ينتج عن كميات زيت غاز التفريغ الثقيل زيادة محتملة في أحجام زيوت الأساس بما يقارب 96,000 طن متري سنوياً من الفئة الثانية خصوصاً من الفئات الثقيلة وذات القيمة الأعلى.
وتعد الاتفاقية جزء من مبادرة تحول الأعمال، والتي تتماشى مع برنامج التحول الذي أطلقته أرامكو لمشاريعها المشتركة.
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ويتوقع أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي ابتداءً من الربع الثاني لعام 2024م. كما أنه لا يمكن تحديد الأثر بدقة لإعتماده على أسعار بيع زيوت الأساس بحسب الشركة.
ومن المتوقع أن ينتج عن كميات زيت غاز التفريغ الثقيل زيادة محتملة في أحجام زيوت الأساس بما يقارب 96,000 طن متري سنوياً من الفئة الثانية خصوصاً من الفئات الثقيلة وذات القيمة الأعلى.