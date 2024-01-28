شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الدريس» إلى 72.5 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، صافي ربح في الربع الرابع من 2023 يقدر بنحو 72.5 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 0.9%، مقارنة بـ 71.8 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى النمو والتوسع والانتشار في عدد المحطات والتوسع في الخدمات اللوجستية لقطاع ناقل. أسباب ارتفاع صافي الربح وبحسب الشركة يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة الإيرادات الأخرى وإيرادات التمويل وزيادة الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك ودخل عمولة من استثمار بالتكلفة المطفاة وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والزكاة بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية والأعباء المالية.

ونوهت بأن ارتفاع اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ناتج عن انخفاض خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة مبيعات قطاع بترول بالرغم من انخفاض المبيعات لقطاع ناقل وزيادة إيرادات التمويل والإيرادات الاخري وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة بالرغم من انخفاض الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف البيعية والتسويقية والأعباء المالية.

وأشارت إلى ارتفاع اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام بالرغم من زيادة خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة. توزيع أرباح نقدية وأوصى مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات في اجتماعه المنعقد صباح يوم الخميس الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2023 بقيمة 750 مليون ريال.

وقالت الشركة: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 750 مليون سهم، مشيرة إلى أن حصة السهم من التوزيع ريال واحد، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً، فيما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقا. زيادة رأس مال الشركة وأوصى مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم

وأوضحت الشركة أن رأس المال قبل الزيادة 750 مليون ريال، فيما يبلغ بعد الزيادة مليار ريال.

وأفادت بأن نسبة الزيادة في رأس المال 33.3%، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 75 مليون سهم، بينما بعد الزيادة 100 مليون سهم.

ونوهت أن الزيادة في رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية، مشيرة إلى أن عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم 1 لكل 3 أسهم مملوكة.

وأشارت إلى أن الزيادة ستكون من خلال الرسملة من الأرباح المبقاة.