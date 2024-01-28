شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المصافي» توافق على عزل أعضاء مجلس الإدارة.. وتنتخب الجدد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الخميس الماضي، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 17.50% مشيرة إلى أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
وجاءت مبررات الأغلبية (أن أعضاء المجلس الحالي لم يقم بتطوير أعمال الشركة والاكتفاء بأرباح الشركات المساهم بها والتأخر المتكرر بإعلان القوائم المالية في وقتها حسب النظام).
وشملت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/01/25.ومدتها ثلاث سنوات.
وانتخبت الجمعية الأعضاء: خالد الحمدان، وعبدالعزيز البكر، وفهدت الحبردي، ود. عبدالرحمن المفرح، ود. عبيد السبيعي، ومشعل العقلا، وخالد الحناكي، ونائل فايز.
وتضمنت النتائج: عدم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستحقين بما نسبته (7.5%) من الأرباح المتبقية عن العام المالي المنتهي 2022/12/31م ومبلغ قدره (780,529) ريال حسب نص المادة (51) من النظام الأساسي للشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 17.50% مشيرة إلى أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
جدول أعمال الجمعيةوأضافت الشركة أن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي واللجان المنبثقة منه بناءً على الطلب المقدم من كل من (شركة إثراء القابضة، شركة منازل العالمية، الشركة الألمانية السعودية للصناعة، فهد ثنيان فهد الثنيان، راشد حمد المسلم ، ابراهيم رشيد الرشيد ، ابتسام عبدالله عبدالعزيز المعيذر ، فهد سيف محمد القحطاني ، فواز محمد عبدالله القحطاني ، سعد علي عبدالله اللحيدان ، خالد عبدالله ابراهيم المعجل ، متعب محمد العنزي ، محمد عبدالله مرعي القحطاني ، محمد راشد حمد المسلم ، على مسفر سعيد القحطاني ، سعد محمد بن سعد التميمي ، خالد فراج فرج العنزي) المالكون لحصة من الأسهم تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.
وجاءت مبررات الأغلبية (أن أعضاء المجلس الحالي لم يقم بتطوير أعمال الشركة والاكتفاء بأرباح الشركات المساهم بها والتأخر المتكرر بإعلان القوائم المالية في وقتها حسب النظام).
وشملت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/01/25.ومدتها ثلاث سنوات.
وانتخبت الجمعية الأعضاء: خالد الحمدان، وعبدالعزيز البكر، وفهدت الحبردي، ود. عبدالرحمن المفرح، ود. عبيد السبيعي، ومشعل العقلا، وخالد الحناكي، ونائل فايز.
وتضمنت النتائج: عدم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستحقين بما نسبته (7.5%) من الأرباح المتبقية عن العام المالي المنتهي 2022/12/31م ومبلغ قدره (780,529) ريال حسب نص المادة (51) من النظام الأساسي للشركة.