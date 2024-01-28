شكرا لقرائتكم خبر عن «شور»: تعيين «الراجحي المالية» كصانع سوق لأسهم الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية الخميس الماضي، تعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لأسهم شركة شور العالمية للتقنية لمدة 12 شهرا من توقيع العقد.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تعيين صانع سوق لأسهم الشركة، يهدف إلى دعم السيولة في تداولات السهم، إذ يخضع هذا القرار إلى موافقة الجهات المختصة.

وأشارت إلى أنها ستعلن أي تطورات أخرى في حينه.