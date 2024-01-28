شكرا لقرائتكم خبر عن «جمجوم فارما» تحصل على موافقة لتسجيل مصنع «قطرات العيون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة مصنع جمجوم للأدوية عن صدور موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيل مصنعها الحديث للمستحضرات المعقمة (قطرات العيون) في جدة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تم بناء المصنع وفق أحدث التقنيات العالمية على مساحة 7,500 متر مربع في المرحلة الخامسة من المنطقة الصناعية بجدة، والذي بلغت تكلفة إنشاؤه حوالي 200 مليون ريال.

وأضافت أن المصنع الجديد سيكون مخصصا لإنتاج المستحضرات المعقمة (قطرات العيون) وتصل طاقته الإنتاجية السنوية للعبوات إلى 25 مليون وحدة عند التشغيل الكامل.

وسيبدأ المصنع في الإنتاج التجاري بمجرد الحصول على الموافقات ذات الصلة بالمستحضرات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

