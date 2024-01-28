شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالمركزي الأوروبي: تباطؤ نمو الأجور ضروري لخفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال كلاش كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الأحد إن البنك سيحتاج إلى الوقوف على دليل على تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو قبل أن يخفض أسعار الفائدة.

وأضاف محافظ البنك المركزي الهولندي كنوت في مقابلة بثها التلفزيوني الهولندي "لدينا الآن احتمال معقول بأن التضخم سيعود إلى 2 % في عام 2025. الحلقة الوحيدة المفقودة هي الاقتناع بأن نمو الأجور سيتكيف مع هذا التضخم المنخفض".

وتابع: "بمجرد وضع القطعة المتبقية في الصورة في مكانها سنكون قادرين على خفض أسعار الفائدة قليلا".

