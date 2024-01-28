شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية رأس المال السوقى يتجاوز 2 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود، وتجاوز رأس المال السوقي 2 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 27946 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 34281 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 11944 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 6675 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 9450 نقطة.