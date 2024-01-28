شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: 50 ألف طن زيادة فى صادرات مصر الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 28-1-2024 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها، تسجيل 50 ألف طن زيادة بصادرات مصر الغذائية، وترؤس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الثالث للجنة العليا المُنظمة لمعرض ومؤتمر ايجبس 2024.

وزير البترول يترأس الاجتماع الثالث للجنة العليا المُنظمة لمعرض ومؤتمر ايجبس 2024

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الثالث للجنة العليا المُنظمة لمعرض ومؤتمر ايجبس 2024، بحضور قيادات قطاع البترول ورؤساء ومديري شركات الطاقة العالمية في مصر من شركاء النجاح، ومسئولي شركة DMG المنظمة، والذى استعرض ترتيبات عقد المؤتمر والمعرض، وبرنامج الفعاليات الخاصة بالنسخة الجديدة بعد تحولها الي حدث اكثر شمولا للمستجدات بمجال الطاقة.

ويشارك في ايجيبس 2024 لفيف من وزراء الطاقة والبترول علي مستوي العالم والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول، وامناء كبريات منظمات الطاقة الاقليمية والدولية وفي مقدمتها منظمة أوبك ومنظمة أوابك ومنتدي غاز شرق المتوسط ومرصد الطاقة للمتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجي البترول الافارقة، ومفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الافريقي، ومدير الطاقة بالمفوضية الأوروبية.

وزيرة التعاون الدولي تصل روما للمشاركة فى القمة الإيطالية- الأفريقية

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك للمشاركة في القمة الإيطالية- الأفريقية التى ستعقد خلال يومي 28 و 29 يناير الجاري، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن تلقى وزيرة التعاون الدولى، كلمة مصر، التى ستركز خلالها على التعاون في مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية البلدان الأفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا؛ إضافة إلى معالجة فجوات التنمية في أفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة، مع ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر فى أفريقيا، وتقليل تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

عميد آثار الفيوم السابق: النقود ساهمت فى نقل التاريخ وتسجيله.. صور

أكد الدكتور عاطف منصور، أستاذ الآثار الإسلامية عميد كلية الأثار جامعة الفيوم السابق، علي أن تراث المتحف يؤكد علي قوة الهوية المصرية عبر العصور، والتي عرفت باسمها في القرآن الكريم وفي التاريخ دون تغيير كدولة قوية، وهو ما يدفعنا للاعتزاز بها مهما تعرضت لضغوط وصعوبات لكنها تبقي صاحبة الحضارة.

وأضاف ‏خلال ندوة بعنوان الفن والمجتمع في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة في معرض الكتاب اليوم بمشاركة الدكتور أحمد الشوكي أستاذ الآثار الإسلامية وكيل كلية الأثار، أن اختراع النار والكتابة والنقود أهم 3 اختراعات في العالم، لافتا إلى أن صلتنا بالنقود فقط للصرف وليس لقراءة المعلومات عليها منها رقمها والفئة والمالية والبنك المركزي وشعار تاريخي للدولة، كلها معلومات مهمة للغاية.

أشار إلى أن النقود ساهمت في نقل التاريخ حسب الفترة الزمنية التي صنعتها الدولة فيها، وهى فن من فنون التراث الاسلامي حيث يتم تسجيل رسوم ومعلومات علي العملة وهو فن صعب.

التخطيط القومى: مصر تمتلك المقومات اللازمة لزراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية

نظم مركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان "نحو استدامة إنتاج المحاصيل الزيتية في مصر" بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء"، أدارتها حنان رجائي أستاذ التنمية الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية وبحضور كلٍ من سحــــر البهــائـــي أستاذ الاقتصاد الزراعي، ومدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية، وإلهام يونس أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، ومحمد أمين صدقي أستاذ الإرشاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، وبـركـات الفــــرا أستاذ السياسات الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية، ومهابة عبد المعطى أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، ومحمد الدمرداش الخشن أستاذ الاقتصاد الزراعي، وأمين الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.

سلامة الغذاء: 50 ألف طن زيادة بصادرات مصر الغذائية والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 4 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 20 - 26 يناير الجاري والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 96 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء للهيئة .

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 59 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2558 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5610 رسالة بنحو 250 ألف طن لعدد 1680 شركة مصدرة بزيادة قدرها 50 ألف طن مقارنة بالأسبوع الأسبق، تنوعت ما بين 515 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 16 ألف طن، تليها الفاصوليا بإجمالي 15 ألف طن، ثم خضر متنوعة بإجمالي 10 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 12 ألف طن، ثم الموز بإجمالي 5 آلاف طن.

ومثلت السعودية والمغرب وليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1210 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1000 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 820 رسالة.