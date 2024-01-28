شكرا لقرائتكم خبر سامرف تورد زيت غاز التفريغ الثقيل لـ«لوبريف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف»، اتفاقية لتوريد زيت غاز التفريغ الثقيل بكمية لا تقل عن 3000 برميل يوميا من شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة «سامرف»، وذلك حسب توافر المنتج والذي سيستخدم كلقيم لإنتاج زيوت الأساس والمنتجات الثانوية في مرفق ينبع.

وأوضحت الشركة في بيان على تداول، أن هذه الاتفاقية تعد جزءا من مبادرة تحول الأعمال، والتي تتماشى مع برنامج التحول الذي أطلقته أرامكو السعودية لمشاريعها المشتركة.

وذكرت أن تكلفة توريد اللقيم ستكون حسب المعادلة المتفق عليها والمرتبطة بأسعار السوق، مشيرة إلى أن سريان العقد يبدأ من تاريخ 25 يناير 2024 ولمدة 5 سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يتم إنهاؤه طبقا لأحكام العقد.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي ابتداء من الربع الثاني لعام 2024، لافتة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر بدقة لاعتماده على أسعار بيع زيوت الأساس، فيما توقعت أن ينتج عن كميات زيت غاز التفريغ الثقيل زيادة محتملة في أحجام زيوت الأساس بما يقارب 96 ألف طن متري سنويا من الفئة الثانية، خصوصا من الفئات الثقيلة وذات القيمة الأعلى.

وأوضحت أن شركة سامرف تعد طرفا ذا علاقة.