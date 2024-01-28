شكرا لقرائتكم خبر سامرف تورد زيت غاز التفريغ الثقيل لـ«لوبريف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الشركة في بيان على تداول، أن هذه الاتفاقية تعد جزءا من مبادرة تحول الأعمال، والتي تتماشى مع برنامج التحول الذي أطلقته أرامكو السعودية لمشاريعها المشتركة.
وذكرت أن تكلفة توريد اللقيم ستكون حسب المعادلة المتفق عليها والمرتبطة بأسعار السوق، مشيرة إلى أن سريان العقد يبدأ من تاريخ 25 يناير 2024 ولمدة 5 سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يتم إنهاؤه طبقا لأحكام العقد.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي ابتداء من الربع الثاني لعام 2024، لافتة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر بدقة لاعتماده على أسعار بيع زيوت الأساس، فيما توقعت أن ينتج عن كميات زيت غاز التفريغ الثقيل زيادة محتملة في أحجام زيوت الأساس بما يقارب 96 ألف طن متري سنويا من الفئة الثانية، خصوصا من الفئات الثقيلة وذات القيمة الأعلى.
وأوضحت أن شركة سامرف تعد طرفا ذا علاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر سامرف تورد زيت غاز التفريغ الثقيل لـ«لوبريف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.