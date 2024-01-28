5 استراتيجيات للتسويق أبرزها اختراق السوق والوجود على محركات البحث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار في تطوير الأعمال ضرورة وجود الدراسات التسويقية التي تركز على تحديد الأسواق المحتملة وتحليل المنافسين وفهم السوق المستهدفة بشكل كامل وتحديد شرائح العملاء، قبل القيام بأي حملة تسويقية لأي منتج وخدمة، تتضمن ما يمكن أن تلبيه السلعة أو الخدمة من احتياجات ورغبات الجمهور المستهدف إضافة إلى المنتجات والخدمات المساندة المقدمة وتحديد السعر المناسب والمزايا التنافسية التي تأتي بعد دراسة الوضع التنافسي، مبينا أن الرسائل النصية هي الأسرع في الوصول للمستهلك من الإيميل.

وأشار إلى وجود 5 استراتيجيات للتسويق، أبرزها: اختراق السوق عبر زيادة المبيعات، وتحفيز العملاء والتواجد على محركات البحث.

موهبة وإبداع

وأفاد المستشار ثامر حداد خلال ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية بأن عمليات التسويق تتطلب موهبة وإبداعا مع تعلم أساليب التأثير على محاكاة العميل في سبيل إقناعه وإشباع رغباته وإدارة طلباته بطريقة أكثر فعالية، مشددا أن ذلك يتأكد من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تجد منافسة كبيرة من منتجات وخدمات مماثلة محلية وأجنبية، من أجل تأكيد جدارتها واستحقاقها بأخذ حصص بيعية مناسبة في السوق، لافتا إلى أن مفهوم علوم التسويق يبحث عن رغبات وحاجات الناس لكي يدرس الفجوات بين الواقع الموجود الأن للعملاء والمأمول الذي يطمح الوصول إليه.

التسويق الالكتروني

وأكد حداد ضرورة وجود المنشأة التي تقدم السلعة أو الخدمة على محركات البحث الالكترونية على الأقل فضلا عن وجود المتجر الالكتروني، وذلك من خلال تحديد العنوان والكلمات الدلالية والصور بدقة، مع التعامل مع سلوك الزائرين والتعليقات باحترافية، مبينا أن إحصائية حديثة أشارت إلى أن 25 مليون سعودي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ومنها زيارة المواقع التسويقية، من ذلك تحقيق 27مليون زيارة في الفيس بوك شهريا، و16مليون زيارة في منصة X، و12 مليون زيارة شهريا في إنستقرام، كما أن 74% من مستخدمي الإنترنت يقومون بالبحث عن منتجات يرغبون في شرائها، فيما يقوم 47% بعملية الشراء الالكتروني فعليا.

4 شرائح تحكم العميل

ولفت إلى أن التسويق يتضمن أيضا التعرف على السوق المستهدف ونطاق العملاء المستهدفون والتوعية بسوق المنتج والخدمة والترويج لهم وبناء علاقة مربحة معهم والمحافظة على البقاء بدور حيوي وفعال، مبينا وجود 4 شرائح تحكم العميل هي: الاحتياجات والقدرة الشرائية وحجم الطلب والسلوك الشرائي، فيما توجد 8 محددات لسعر المنتج أو الخدمة هي: إجمالي التكلفة، وأسعار المنتجات والخدمات المشابهة، ودرجة المنافسة في السوق، وإدراك المستهلك لقيمة المنتج أو الخدمة (سقف السعر)، وكذلك القدرة الشرائية للمستهلك ومرونة الطلب على المنتج أو الخدمة إلى جانب حالة الركود أو الرواج الاقتصادي.

النصية أسرع

ولفت إلى أن الرسائل القصيرة تعد من الوسائل الفعالة في ظل امتلاك جميع الناس للهواتف المحمولة والرسائل النصية التي لا تستدعي الاتصال بالإنترنت ومن أنواع الرسائل: رسائل التذكير، رسائل المتابعة، رسائل خدمة العملاء، رسائل التهنئة، رسائل العروض.

وأشار إلى أنه وفقا لدراسة SMS COMPARISON من متلقي الرسائل النصية يتم فتحها في دقائق قليلة من استلامها مقارنة بمعدل فتح البريد الالكتروني الذي لا يزيد عن 20%، فيما تفتح الإيميلات الواردة خلال عدة ساعات أو ربما أيام.

تكرار الشراء

وتحدث عن الترويج فأشار إلى أهمية وجوده، حيث يمثل الاتصال بالجمهور بهدف التأثير عليه وإقناعه بالسلع والخدمات لدفعه للشراء وتكرار الشراء والبقاء بالسوق، ويتضمن: الدعاية والإعلان إلى جانب البيع الشخصي وتنشيط المبيعات والنشر والتوعية بالمنتج أو الخدمة والعلاقات العامة.

5 استراتيجيات للتسويق:

اختراق السوق بزيادة المبيعات وكسب وتحفيز العملاء.

تطوير القطاع بقنوات توزيع جديدة.

تطوير المنتج: إضافة مزايا وتطوير الجودة كليا.

التنويع بالتحالف والاستثمار في الشركات.

البحوث التسويقية بجمع بيانات ديموغرافية عن العملاء.

كيفية إدارة حسابات التواصل الاجتماعي في التسويق: