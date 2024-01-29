شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 28-1-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 28-1-2024، وجاءت أبرزها إنهاء لبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 6.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.048 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 23 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الكابلات الكهربائية المصرية، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والقاهرة للإسكان والتعمير، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للألومنيوم، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومصر لصناعة الكيماويات، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك كريدي اجريكول مصر، وأم بي للهندسة، وبنك البركة مصر، والشرقية-إيسترن كومباني، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمطورون العرب القابضة، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

البورصة تربح 77 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 6.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.048 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 6.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 195.1 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.62%، والعرب على 5.29%، واستحوذت المؤسسات على 19.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 22.6 مليون جنيه، 25.1 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 815.6 ألف جنيه، 60.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 28625 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 35112 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 12198 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 6724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 9544 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 7010 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1465 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 43 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي عدد 5 آلاف سهم، 25 ألف سهم، 230.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 25 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركات سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 400 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 111 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة إيديتا للصناعات الغذائية 48.4 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 22 ألف سهم، 125 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة المنصورة للدواجن 85 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 60 سهمًا، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير 700 ألف سهم.

صفقات البورصة

أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، شراء المساهم سيف محمود حسن جاب الله عدد 25.8 مليون سهم بسعر 0.495 جنيه بقيمة إجمالية 12.8 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.942% إلى 7.505%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.

كما أعلنت شركة بي انفستمنت، شراء المساهم ترافكو جروب انترناشيونال عدد 200 ألف سهم بسعر 25.14 جنيه بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.99% إلى 5.12%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بيع المساهم تيتسيانا أيوب عدلي أيواب عدد 2.5 مليون سهم بسعر 4.0409 جنيه بقيمة إجمالية 10.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 33.861% إلى 32.849%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 281.1 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 280.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، إيرادات بلغت 14.3 مليار جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 10.7 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 33%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 918.5 مليون جنيه مقارنة مع مليار جنيه بنسبة انخفاض 9%.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إيرادات بلغت 166.6 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 152.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 73.8 مليون جنيه مقارنة مع 69.5 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، إيرادات بلغت 585 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 230.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 154%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 60 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 3.3 مليون جنيه بنسبة نمو 1892%.

المتحدة للإسكان

أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح في حدود 7.1 مليون سهم خزينة من أسهم الشركة، لدعم سعر السهم بالسوق على أن تكون فترة الشراء لمدة شهر ابتداءً من جلسة الأحد 28 يناير حتى 27 فبراير، وذلك بسعر الورق المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ.