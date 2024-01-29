شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا وسط معاملات محدودة فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح الأمر بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2025.99 دولار للأوقية بحلول الساعة (0403 بتوقيت جرينتش).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % أيضا إلى 2025.20 دولار.

وقال محللون: إن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تبقي على اهتمام المستثمرين بالذهب كجزء من مصادر الملاذ الآمن.

ويشعر المستثمرون بالقلق من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وقال ووتر إن الأخبار المتعلقة بالأمر الصادر لشركة إيفرجراند الصينية بالتصفية تؤثر على الرغبة في المخاطرة، مضيفا أن الاتجاه الصعودي الفوري متوقف حاليا بالنظر إلى أن اجتماع البنك المركزي الأمريكي بات وشيكا.

وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 30 و31 يناير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 22.91 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 911.18 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.3 % إلى 952.33 دولار.