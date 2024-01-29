شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحديث الصناعة تزور مصنع لتطوير تقنيات التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وعدد من فريق العمل لزيارة لمصنع "بيدو – BEDO" لتطوير تقنيات التعليم، وذلك لبحث التعاون بين المركز والشركة في مجال التطوير الرقمي والابتكار.

وجاء ذلك في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة لربط الصناعة بالأكاديميا، وضمن توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير للاستفادة من الخبرات الأكاديمية في تطوير وتعزيز القطاعات الصناعية.

وتفقدت دعاء سليمة سير العملية الإنتاجية والمعامل الخاصة بمصنع "بيدو" وذلك للتعرف على ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا في التصميم والتصنيع، والاطلاع أيضاً على أحدث المعدات والمعامل التي يتم تصنيعها وأحدث ما يتم تعليم الطالب عليه في جميع أنحاء مصر.

وفي ختام الزيارة تم تكريم دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز تقديراً لدور المركز في الاهتمام بتنمية وتطوير الصناعة المصرية.

يذكر أن شركة "بيدو – BEDO" تقوم بإنتاج 1200 منتج فى مجال تصميم وتصنيع المعدات الهندسية التعليمة، وبرامج التدريب التقني الإلكتروني، وتصميم محتوى البرامج والمعدات والبرامج التفاعلية وتدريب المعلمين.