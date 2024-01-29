شكرا لقرائتكم خبر عن 17 شركة سعودية تشارك في معرض الصحة العربي بدبي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" في معرض "الصحة العربي" بدبي 2024م، تحت هوية "صُنع في السعودية"، المقام خلال الفترة من 29 يناير وحتى 1 فبراير 2024م.
ويضم جناح "صناعة سعودية" تحت مظلته 17 شركة وطنية رائدة في مجال الرعاية الصحية.
وتهدف المشاركة لتعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة لشركات الرعاية الصحية السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله "الصادرات السعودية" إلى الترويج للمنتج السعودي وزيادة الحصص السوقية له في الأسواق العالمية.
ويعدّ قطاع الأدوية أحد القطاعات الواعدة في المملكة، حيث بلغت صادرات الأدوية خلال الخمس سنوات الماضية (2019- حتى أكتوبر 2023) 8.69 مليارات ريال تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى الدول المستوردة لمنتجات قطاع الأدوية من المملكة خلال الفترة، تلتها جمهورية العراق ومصر.
وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في هذا الحدث المهم انطلاقًا من دورها المحوري في البحث عن فرص الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية عبر المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والتجارية الكبرى حول العالم كأحد الحلول المبتكرة للترويج لجودة المنتج الوطني وربط المصدرين بالمشترين.
وتسهم تلك المشاركة في زيادة الحصص السوقية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية، ورفع نسبة الصادرات السعودية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويضم جناح "صناعة سعودية" تحت مظلته 17 شركة وطنية رائدة في مجال الرعاية الصحية.
وتهدف المشاركة لتعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة لشركات الرعاية الصحية السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله "الصادرات السعودية" إلى الترويج للمنتج السعودي وزيادة الحصص السوقية له في الأسواق العالمية.
ويعدّ قطاع الأدوية أحد القطاعات الواعدة في المملكة، حيث بلغت صادرات الأدوية خلال الخمس سنوات الماضية (2019- حتى أكتوبر 2023) 8.69 مليارات ريال تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى الدول المستوردة لمنتجات قطاع الأدوية من المملكة خلال الفترة، تلتها جمهورية العراق ومصر.
وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في هذا الحدث المهم انطلاقًا من دورها المحوري في البحث عن فرص الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية عبر المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والتجارية الكبرى حول العالم كأحد الحلول المبتكرة للترويج لجودة المنتج الوطني وربط المصدرين بالمشترين.
وتسهم تلك المشاركة في زيادة الحصص السوقية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية، ورفع نسبة الصادرات السعودية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.