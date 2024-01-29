شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون لتطوير وتحديث كود البناء الخليجي وفقا لنظيره السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّعت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اتفاقية تعاون مشتركة.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتحديث كود البناء الخليجي وفقاً لكود البناء السعودي، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الطرفين، وتعزيز التكامل في صناعة التشييد ومواد البناء وقطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومثَّل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في التوقيع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي د. سعد القصبي، بينما مثّل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس الهيئة سعود الخصيبي.
وستتم الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في تصنيف العضويات وحماية البيانات، والعمل على تعزيز جهود الطرفين في استقبال التغذية الراجعة والتحديات المتوقعة.
ويأتي توقيع مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية وهيئة التقييس الخليجية انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز التكامل في صناعة التشييد ومواد البناء وقطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتحديث كود البناء الخليجي وفقاً لكود البناء السعودي، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الطرفين، وتعزيز التكامل في صناعة التشييد ومواد البناء وقطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومثَّل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في التوقيع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي د. سعد القصبي، بينما مثّل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس الهيئة سعود الخصيبي.
تطوير كود البناء الخليجيتطرقت المذكرة لدعم إعداد وتطوير وتحديث كود البناء الخليجي، إذ تمت موافقة دول الخليج العربي على اتخاذ كود البناء السعودي أساساً للكود الخليجي، كما تطرقت إلى إنشاء مواد وإصدارات فنية وإرشادية للمساعدة في تطبيق كود البناء الخليجي.
وستتم الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في تصنيف العضويات وحماية البيانات، والعمل على تعزيز جهود الطرفين في استقبال التغذية الراجعة والتحديات المتوقعة.
ويأتي توقيع مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية وهيئة التقييس الخليجية انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز التكامل في صناعة التشييد ومواد البناء وقطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي.