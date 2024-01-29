شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون لتطوير وتحديث كود البناء الخليجي وفقا لنظيره السعودي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.