شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي يتوقع خفض الفائدة في يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال بيتر كازيمير العضو بمجلس البنك المركزي الأوروبي إن البنك لن يتعجل في خفض معدل الفائدة لتجنب التأثير على التقدم الذي تم إحرازه بشأن التضخم، مشيرا إلى أنه من المرجح خفض الفائدة في يونيو المقبل وليس أبريل المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كازيمير القول " التصرف بتعجل بناء على مفاجأت قصيرةالمدى بدون مزيد من الوضوح على المدى المتوسط سوف يعد أمرا ينطوى على خطورة".

وأضاف"يمكن لذلك أن يعرقل بسهولة التقدم الذي أحرزناه نحو الوصول لهدفنا".

