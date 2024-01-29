شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقابة المالية" توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ539 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة الاسمية خلال شهر نوفمبر الماضي، وبلغت 309 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 191.3 مليار جنيه، مقارنة بـ298 موافقة خلال شهر نوفمبر من عام 2022 بقيمة مصدرة قدرها 33.6 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 3.7%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 468.8%.

ووزعت الموافقات بين 295 موافقة لإصدارات أسهم (تأسيس + زيادة رأس المال) شركات بقيمة 101.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر لعام 2023 مقابل 282 موافقة بقيمة 18.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر لعام 2022 بنسبة نمو 4.6% في عدد الموافقات، وبنسبة 438.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم تعديل قيمة اسمية وتخفيض رأس المال 10 موافقات بقيمة 73 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر عام 2023 مقارنة مع 12 موافقة بقيمة 12.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر لعام 2022، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 16.7%، ونموًا بنسبة 486.7% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر لعام 2023 بلغت 2809 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 539.5 مليار جنيه، مقارنة بـ3073 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 329.1 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضى، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 8.6%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 63.9%.

ووزعت الموافقات بين 2674 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 299 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر لعام 2023 مقابل 2948 موافقة، بقيمة 244 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2022 بنسبة انخفاض 9.3% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 22.5% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 97 موافقة بقيمة 171.8 مليار جنيه مقارنة مع 103 موافقات بقيمة 44.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 5.8% في عدد الموافقات وبنسبة نمو 287.1% بقيمة التأسيس.