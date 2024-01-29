شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليار جنيه قيمة أرصدة التمويل العقاري للشركات بنهاية نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 4477 عقدًا بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2023 مقابل 9065 عقدًا بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 50.6% في عدد العقود، 32.3% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.3 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من عام 2023 مقارنة مع 1.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 25.3%.

أرجعت هيئة الرقبة المالية، انخفاض عدد وقيمة التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من 9.75% في مارس 2022، مشيرة إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بمبلغ 19.9 مليار جنيه في نوفمبر 2022.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أن شركات التمويل العقاري وقعت 25 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، بقيمة 11 مليون جنيه، و51 عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 11.5 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 4401 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من عام 2023 مقارنة مع 8029 عقدًا بقيمة 12.36 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 1816 عقدًا خلال أول 11 شهرًا من عام 2023 بقيمة 103.1 مليار جنيه مقابل 2722 عقدًا بقيمة 80.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 33.3% في عدد العقود، ونسبة نمو 28% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 17.9 مليار جنيه لعدد 601 شركة محيلة في نهاية نوفمبر عام 2023 مقابل 13.2 مليار جنيه لعدد 528 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 35.4% في حجم الأرصدة، و13.8% في عدد الشركات.