بقيمة مليار ريال.. "التنمية الاجتماعية" يوقع 24 اتفاقية ومذكرة تعاون

الدمام - شريف احمد - وقع بنك التنمية الاجتماعية أكبر بنك تنموي شامل في الشرق الأوسط 24 اتفاقية ومذكرة تعاون، مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بقيمة تصل إلى نحو مليار ريال.

وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش فعاليات ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي عُقد في الرياض، بين 22 و23 يناير الحالي، تحت شعار "انطلق نحو المستقبل".

تمكين رواد الأعمال

وتركز اتفاقيات التعاون على تأهيل وتنمية وتمكين رواد الأعمال في عدد من القطاعات الحيوية، التي تشمل الصحة والنقل والأعمال اللوجستية، والنقل التشاركي والتصدير والصناعة الوطنية.

وتتضمن أيضًا تأسيس محافظ تمويلية لريادة الأعمال في القطاعات الصناعية واللوجستية والتقنية، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب إطلاق منصات رقمية.

ويهدف جزء من الاتفاقيات إلى تقديم فرص توسعية للأعمال الحرة عبر إتاحة المزيد من منافذ البيع للأسر المنتجة، وكذلك تجسير أنشطتها لتحويلها إلى منشآت أعمال مستدامة.



توطين صناعات واعدة

وتدعم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم توطين مجموعة من الصناعات الواعدة، الأمر الذي يعزز المحتوى المحلي، كما تشجع على توفير حضور أكبر للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية ورفد الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز صادرات المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال، ورفع جودتها التنافسية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد: تأتي اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع شركائنا في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، من أجل فتح آفاق جديدة لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، عن طريق تطوير منظومات جديدة للتمويل والتدريب والتأهيل.

وأضاف: نأخذ على عاتقنا توسيع نطاق القطاعات الريادية وتنويعها باستمرار، بغرض تحقيق أكبر قدر من الشمول لمختلف اهتمامات رواد الأعمال وممارسي العمل الحر، وإثراء صناعة المنتجات التنموية".



قفزات ريادية نوعية

وأضاف الراشد: وصول حجم الاتفاقيات إلى نحو مليار ريال يمهد لتحقيق قفزات ريادية نوعية، ويؤكد تضافر جهود مختلف القطاعات الوطنية لدعم المبادرة الفردية والابتكار وتحقيق الأثر، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل المجزية، وتراعي جميع الاتفاقيات تحقيق مبادئ الشمول المالي وتنويع المنتجات، والارتقاء بجودة المخرجات الريادية وتعزيز تنافسيتها، محليًا وعالميًا.

وتستهدف مذكرات التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص تقديم المزيد من فرص التدريب والعمل التطوعي في قطاعات الطاقة والمصارف والصحة والقطاعات الواعدة.

وتسعى تلك المذكرات إلى توثيق العمل مع الشركاء، لصقل مهارات الرياديين وزيادة فرص التعلم واكتساب الخبرات.

كما يتعاون البنك مع عدد من الجهات لإطلاق جوائز تقديرية لرواد الأعمال، وذلك لتشجيع الابتكار والروح الريادية.