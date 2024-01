شكرا لقرائتكم خبر عن "المواصفات السعودية" تسجل أكثر من 6 ملايين منتج عبر منصة "سابر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بلوغ عدد المنتجات المسجلة في منصة "سابر" الإلكترونية 6 ملايين منتج، منذ إطلاقها في عام 2020.

وأوضحت أن عدد شهادات المطابقة والإرسالية بلغ أكثر من 3.5 ملايين شهادة، فيما بلغ عدد المستفيدين من المنصة قرابة 80 ألف مستفيد.

جائزة التميز التقني

ودعمت المنصة تقدُم مؤشر المطابقة إلى 83.14%، كما حصلت على جائزة التميز التقني على مستوى الشرق الأوسط.

إضافة إلى جائزة أفضل نموذج لتحول الأعمال (IDC)، أحد أعرق الجوائز العالمية ومن أكثرها حيادية.

وأوضحت أن منصة "سابر"، التي تُعد جزءًا من البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، تُقدم تجربة سلسة للموردين والمصنعين، وتعمل على تحسينات مستمرة طورت من سهولة استخدام المنصة، سعيًا منها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للمواصفات السعودية، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي.

الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات

ودعت الهيئة أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة "سابر" هنا، والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات.

وأوضحت تقديمها لخدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بالمنصة (920008673)، أو البريد الإلكتروني ([email protected]).