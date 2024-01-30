شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر مارس 2024 83.35 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 77. 72دولار للبرميل تسليم شهر مارس 2024، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 79.52 دولار للبرميل لشهر يناير 2024.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية3.888 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكي3.906دولار للجالون.

وارتفع الخامان القياسيان للأسبوع الثاني على التوالي واستقرا عند أعلى مستوياتهما في نحو شهرين يوم الجمعة، بدعم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وروسيا في حين عزز النمو الاقتصادي الأمريكي الإيجابي وعلامات التحفيز الصينية توقعات الطلب.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء بارزون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+ عبر الإنترنت في الأول من فبراير القادم.

ومن المرجح أن تقرر أوبك+ مستويات إنتاجها النفطي لشهر أبريل وما بعده في الأسابيع المقبلة حيث سيعقد الاجتماع في وقت مبكر جدا لاتخاذ قرارات بشأن المزيد من سياسة الإنتاج.