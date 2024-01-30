شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية3.888 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكي3.906دولار للجالون.
وارتفع الخامان القياسيان للأسبوع الثاني على التوالي واستقرا عند أعلى مستوياتهما في نحو شهرين يوم الجمعة، بدعم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وروسيا في حين عزز النمو الاقتصادي الأمريكي الإيجابي وعلامات التحفيز الصينية توقعات الطلب.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء بارزون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+ عبر الإنترنت في الأول من فبراير القادم.
ومن المرجح أن تقرر أوبك+ مستويات إنتاجها النفطي لشهر أبريل وما بعده في الأسابيع المقبلة حيث سيعقد الاجتماع في وقت مبكر جدا لاتخاذ قرارات بشأن المزيد من سياسة الإنتاج.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز