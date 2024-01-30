شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة تقارير التقييم نصف السنوي لأصول صندوق ميفك ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" تقارير التقييم نصف السنوي لأصول صندوق ميفك ريت.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إتاحة التقرير للفترة المنتهية في 31/12/2023م والمعدة من قبل 2 من المقيمين المعتمدين وفقاً لسياسة تقييم أصول الصندوق الواردة في شروط وأحكام الصندوق.

