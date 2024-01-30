شكرا لقرائتكم خبر عن «جمجوم فارما» توقع عقدا مع «المحتوى المحلي» لتوطين مستحضر صيدلاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مصنع جمجوم للأدوية عقدا مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن توطين صناعة مستحضر صيدلاني "سيتاجليبتين فوسفات"، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية.

وأوضحت أن المستحضر الصيدلاني يستخدم لعلاج النوع الثاني لمرض السكري.

وأفادت بأن مدة العقد 3 سنوات من تاريخ سريان العقد، فيما لا يمكن تحديد الأثر المالي في هذه المرحلة.