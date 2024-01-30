الاقتصاد

«جمجوم فارما» توقع عقدا مع «المحتوى المحلي» لتوطين مستحضر صيدلاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مصنع جمجوم للأدوية عقدا مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن توطين صناعة مستحضر صيدلاني "سيتاجليبتين فوسفات"، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية.
وأوضحت أن المستحضر الصيدلاني يستخدم لعلاج النوع الثاني لمرض السكري.
وأفادت بأن مدة العقد 3 سنوات من تاريخ سريان العقد، فيما لا يمكن تحديد الأثر المالي في هذه المرحلة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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