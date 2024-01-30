شكرا لقرائتكم خبر عن الملا: طرح المزايدة يأتى لاهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الملا خلال اللقاء أن طرح مثل هذه المزايدة يأتى فى ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والانتاج والخدمات للعمل فى هذه الحقول التى تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية والتمويل لاستخراج هذه الكميات الموجودة بالآبار.
ومن جانبه أشار رئيس الشركة أنها شركة إقليمية يشمل نشاطها الأساسى العمل فى عدد من الدول وهى السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر والهند ، وأن هناك فرص واعدة لمصر فى هذا المجال لتعظيم الاستفادة من الحقول المتقادمة وطرح الحلول الفنية المبتكرة لاستخدام الحفارات المتقدمة فى هذه المشروعات لزيادة معدلات الانتاج من هذه الحقول ، وأضاف أن معظم العمالة فى أنشطة الشركة سواء داخل مصر أو خارجها هى عمالة مصرية على درجة عالية من الخبرة والاستيعاب للتكنولوجيات المتقدمة فى مجال الحفر ، وأن هناك تنسيق مع شركات الحفر المصرية مثل شركتى الحفر المصرية والحديثة للحفر العاملة فى هذا النشاط.
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