شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 2.2%، متراجعا إلى 11985 نقطة، وبتداولات بلغت 9.455 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 355.881 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.957 تريليون ريال. تراجع أسهم 218 شركة

تراجعت أسهم 218 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 11، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، السعودي الألماني الصحية، وباعظيم، والمنجم، والأصيل، وجرير، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أنابيب الشرق، والحفر العربية، وأديس، وأنابيب، وأنابيب السعودية، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 24.776 نقطة، وبتداولات بلغت 20.505 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 937.059 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.436 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 45 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 17، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.