شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية مشروع مع وزارة التعليم بـ 37.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، الموافقة على ترسية منافسة لمشروع مع وزارة التعليم، بقيمة 37.387 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروع هو: تشغيل مستشفى طب الأسنان بجامعة الطائف.

وأضافت الشركة أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات.

